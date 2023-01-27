19
o
بيروت
19
o
طرابلس
o
صور
20
o
جبيل
-3
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بيان روماني فرنسي هولندي: سنزيد من دعمنا لشعب أوكرانيا لمساعدته على الدفاع عن نفسه
Lebanon 24
27-01-2023
|
10:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان ألماني فرنسي في أعقاب اجتماع شولتس وماكرون: تأكيد دعم ومساعدة أوكرانيا مهما طال الأمر
Lebanon 24
بيان ألماني فرنسي في أعقاب اجتماع شولتس وماكرون: تأكيد دعم ومساعدة أوكرانيا مهما طال الأمر
27/01/2023 20:25:14
27/01/2023 20:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الأميركية: ملتزمون بدعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الأميركية: ملتزمون بدعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها (سكاي نيوز عربية)
27/01/2023 20:25:14
27/01/2023 20:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ عن زيارة وزير الدفاع الفرنسي إلى لبنان.. من سيلتقي؟
Lebanon 24
بيانٌ عن زيارة وزير الدفاع الفرنسي إلى لبنان.. من سيلتقي؟
27/01/2023 20:25:14
27/01/2023 20:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الفرنسي: صندوق بـ 200 مليون يورو لأوكرانيا لشراء معدات من الصناعيين الفرنسيين (العربية)
Lebanon 24
وزير الدفاع الفرنسي: صندوق بـ 200 مليون يورو لأوكرانيا لشراء معدات من الصناعيين الفرنسيين (العربية)
27/01/2023 20:25:14
27/01/2023 20:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن الدولار.. إليكم ما يُحضر له مصرف لبنان قريباً
Lebanon 24
بشأن الدولار.. إليكم ما يُحضر له مصرف لبنان قريباً
14:00 | 2023-01-26
26/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رسوم الميكانيك.. خبرٌ جديد يهمّكم!
Lebanon 24
عن رسوم الميكانيك.. خبرٌ جديد يهمّكم!
15:23 | 2023-01-26
26/01/2023 03:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أسباب أساسية قد تعيد سعر الدولار إلى"40 ألفاً"
Lebanon 24
أسباب أساسية قد تعيد سعر الدولار إلى"40 ألفاً"
02:15 | 2023-01-27
27/01/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
27/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرٌ يزفّ خبراً "مالياً" ساراً.. ما هو؟
Lebanon 24
وزيرٌ يزفّ خبراً "مالياً" ساراً.. ما هو؟
16:17 | 2023-01-26
26/01/2023 04:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:09 | 2023-01-27
وزير دفاع ألمانيا: نجري محادثات مع الفاعلين بصناعة الدفاع للإسراع بالتزود بالأسلحة
13:08 | 2023-01-27
الرئيس الأوكراني: أوكرانيا ستكون عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا خيار آخر لنا (الجزيرة)
13:02 | 2023-01-27
الحكومة البولندية: بدأنا في إنشاء تحالف لتزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة حديثة (الشرق)
12:53 | 2023-01-27
جنبلاط: عقدت لقاءً واحداً مع باسيل وبدل ان نبقى في الصفوف المتخاصمة من الأفضل اللقاء مع الآخر
12:52 | 2023-01-27
جنبلاط: عرضت الاسماء على اساس عرض اسماء اخرى للتوافق مع الجميع على اسم توافقي
12:51 | 2023-01-27
وليد جنبلاط للـ"أم تي في": عرضت ثلاثة اسماء على حزب الله وهم صلاح حنين حوزيف عون وجهاد أزعور
فيديو
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
27/01/2023 20:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
27/01/2023 20:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
27/01/2023 20:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact