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السفارة الروسية في الدنمارك: ندين حرق المصحف في كوبنهاغن وندعو لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال (الجزيرة)

Lebanon 24
27-01-2023 | 11:28
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