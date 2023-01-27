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وكالة الأنباء الأردنية: الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك (الشرق)

Lebanon 24
27-01-2023 | 14:48
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