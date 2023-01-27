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"الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية: تأخر وصول قوات الجيش والشرطة لمكان عملية القدس لأكثر من 20 دقيقة
Lebanon 24
27-01-2023
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15:02
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