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اجتماع أمني مرتقب للحكومة الإسرائيلية بعد هجوم مستوطنة النبي يعقوب (العربية)

Lebanon 24
27-01-2023 | 15:37
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