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غوتيريش يعرب عن قلقه البالغ من التصعيد في القدس ويحث على أقصى درجات ضبط النفس (الحدث)

Lebanon 24
27-01-2023 | 16:39
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