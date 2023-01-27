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مسؤول الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يؤكد دعم البيت الأبيض الكامل لحكومة العدو الإسرائيلي
Lebanon 24
27-01-2023
|
17:48
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