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مجموعة "عرين الأسود" تعلن تنفيذ 4 عمليات إطلاق نار على حواجز ونقاط تجمع لجنود الاحتلال في الضفة

Lebanon 24
27-01-2023 | 18:52
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