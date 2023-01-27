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مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: طالبنا إسرائيل مرارا بعدم استفزاز الفلسطينيين (العربية)

Lebanon 24
27-01-2023 | 23:28
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