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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه البالغ من التصعيد ويحث على أقصى درجات ضبط النفس (الحدث)

Lebanon 24
27-01-2023 | 23:59
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