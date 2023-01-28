الخارجية المصرية: نحذر من المخاطر الشديدة للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ونطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية

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