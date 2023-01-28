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أخبار عاجلة
الدفاع البريطانية: روسيا تنشر معلومات مضللة بشأن عدد ضحاياها في أوكرانيا
Lebanon 24
28-01-2023
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02:36
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