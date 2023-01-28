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هيئة البث الإسرائيلية: الكابينت يعقد اجتماعه الطارئ مساء اليوم بمقر الشاباك بدل وزارة الدفاع بسبب المظاهرات (الجزيرة)
Lebanon 24
28-01-2023
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05:40
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