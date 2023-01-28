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الاتحاد الأوروبي: نشعر بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة (الجزيرة)

Lebanon 24
28-01-2023 | 07:13
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