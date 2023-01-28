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الرئيس التنفيذي لإيني الإيطالية: قيمة اتفاق الطاقة مع ليبيا 8 مليارات دولار (الشرق)

Lebanon 24
28-01-2023 | 07:35
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