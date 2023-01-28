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مدفيديف: تسليم كييف آليات مدرعة وغيرها من الأسلحة لن يمنع الحرب العالمية الثالثة إذا وصلت الحالة إلى حد اندلاعها (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
28-01-2023 | 08:51
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