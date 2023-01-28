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حادث سير بين سيارة وجبالة باطون على جسر حبوش واقتصرت الأضرار على الماديات

Lebanon 24
28-01-2023 | 09:12
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