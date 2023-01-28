Advertisement

أخبار عاجلة

فوز الجنرال بيتر بافل في الانتخابات الرئاسية في التشيك (الحرة)

Lebanon 24
28-01-2023 | 09:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الإرادة الحرة للشعب البرازيلي تجلت في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس لولا دا سيلفا
lebanon 24
28/01/2023 21:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان يعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية
lebanon 24
28/01/2023 21:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان يلمح إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في 14 ايار
lebanon 24
28/01/2023 21:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله عن الانتخابات الرئاسية: نتفهم حرص بعض المرجعيات الدينية على الملف الرئاسي والضغط من أجل إجراء الانتخاب بأسرع وقت ممكن
lebanon 24
28/01/2023 21:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:40 | 2023-01-28
13:38 | 2023-01-28
13:38 | 2023-01-28
13:22 | 2023-01-28
13:21 | 2023-01-28
12:13 | 2023-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website