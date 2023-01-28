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المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشع: جيش الاحتلال الإسرائيليّ يبدأ حالياً بتعزيز فرقة الضفة الغربية بـ 3 كتائب إضافية بعد تقييم للوضع

Lebanon 24
28-01-2023 | 11:03
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تعزيز فرقة الضفة الغربية بكتيبة إضافية بناء على تقييم الوضع
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