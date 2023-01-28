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مستوطنون يحرقون سيارات مواطنين فلسطينيين في بلدتي عقربا و مجدل بني فاضل جنوب شرقي نابلس (سكاي نيوز)

Lebanon 24
28-01-2023 | 11:39
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