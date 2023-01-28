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أخبار عاجلة
العربية: لا إصابات جراء إطلاق نار على مطعم إسرائيلي قرب مدينة أريحا
Lebanon 24
28-01-2023
|
13:22
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