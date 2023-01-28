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القوات الإسرائيلية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة لشبان فلسطينيين في مخيم شعفاط حاولوا الذهاب لمنزل منفذ عملية القدس
Lebanon 24
28-01-2023
|
14:30
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