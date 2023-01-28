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وسائل إعلام إيرانية: انفجار مدوّ عند مصنع عسكريّ في مدينة أصفهان ومسؤول ينفي وقوع إصابات

Lebanon 24
28-01-2023 | 16:31
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