البطريرك الراعي: تنص مقدمة الدستور على ان الشعب هو مصدر السلطات وبموجب هذا القانون كل اصحاب مسؤولية في المؤسسات الدستورية موكلون من الشعب فنراهم على العكس اعداء الشعب

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