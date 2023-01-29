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البطريرك الراعي في عظة الاحد: ثمة من يعمل على اعطاء لبنان لونا طائفيا ومذهبيا ولا بدّ ان نكون واعين للدفاع عنه

Lebanon 24
29-01-2023 | 03:33
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