باسيل: هناك انهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي ومؤسساتي وقضائي وقانوني والخوف ان يتحول الى انهيار امني و "عم يهدّدونا فيه والحقن شغّال لتبرير وصول مرشّح الحاجة الأمنية"

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