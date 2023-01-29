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باسيل: هناك انهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي ومؤسساتي وقضائي وقانوني والخوف ان يتحول الى انهيار امني و "عم يهدّدونا فيه والحقن شغّال لتبرير وصول مرشّح الحاجة الأمنية"

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:09
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