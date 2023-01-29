Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: قائد جيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، يأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع: قائد الجيش يتجاوز صلاحياته... وقد أطلب إقالته
lebanon 24
29/01/2023 16:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل بدأ تصفية "حساب قديم" مع قائد الجيش وقرار وزير الدفاع "اول الغيث"
lebanon 24
29/01/2023 16:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع: صلاحياتي لا أستخدمها إلا لخدمة الجيش ولخدمة الوطن
lebanon 24
29/01/2023 16:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع من بكركي: أؤكّد أنّ جيشنا سيبقى دائماً حامي الوطن والمواطنين ولم ولن ولا يُمكن أنّ يكون الكلام عن إقالة قائد الجيش صادر عني وأنا حريص على الجيش وقائد الجيش
lebanon 24
29/01/2023 16:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:22 | 2023-01-29
09:16 | 2023-01-29
08:56 | 2023-01-29
08:43 | 2023-01-29
08:28 | 2023-01-29
08:23 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website