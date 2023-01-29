باسيل: قائد جيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، يأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش

Lebanon 24