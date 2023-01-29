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ميقاتي: ائتلاف الشركات المرموقة عالمياً يعزز ثقة الاستثمار في لبنان بالرغم من الظروف الصعبة الذي يمّر بها ويضعه على الخارطة النفطية في الحوض المشرقي للبحر الابيض المتوسط

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:13
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