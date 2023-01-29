Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: حتى اليوم لا قرار بالاقتتال والتفلت الامني بسبب الوضع المعيشي متوقعة وما يحصل في الدولار هو للضغط من اجل تفجير البلد وتطيير التحقيق الاوروبي

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل يحذر من تفجير الوضع: ألا ترون كيف يلعبون بالدولار والقضاء والناس؟.. وهذا ما قاله عن ترشحه للرئاسة
lebanon 24
29/01/2023 16:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: حكومة عاجزة ومبتورة عم تحكم البلد كأن الوضع طبيعي "وما منزيح الاّ ما نجيب الرئيس يلّي بدّنا ياه"
lebanon 24
29/01/2023 16:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق عام شمسطار - أوتوستراد باب الحارة بالاطارات المشتعلة احتجاجا على الوضع المعيشي و ارتفاع سعر صرف الدولار
lebanon 24
29/01/2023 16:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: سنسعى "انو نطلع من الورقة البيضاء ونروح صوب مرشح رئاسي" ونحن نبحث جديا عن مرشح و"مش ماشي حال البلد هيك" ويجب اقرار اللامركزية الموسعة
lebanon 24
29/01/2023 16:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:22 | 2023-01-29
09:16 | 2023-01-29
08:56 | 2023-01-29
08:43 | 2023-01-29
08:28 | 2023-01-29
08:23 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website