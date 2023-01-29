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باسيل: امّا شراكة بالكلّ، او اورثوذكسي بالكلّ، وكل واحد يختار رئيسه ووزارءه. كيف بالأحرى اذا في حدا بفكره وبسلوكه، ولا سمح الله بقراره، ناوي يفرض علينا رئيس جمهورية؟

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:16
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باسيل: نحنا رغبنا بالتفاهم الوطني مع كل اللبنانيين مع المستقبل والاشتراكي وأمل والقوات والكتائب وغيرهم واكثر طرف تجاوب معنا هو حزب الله وأجرينا معه تفاهم قام على 3 ركائز وهي الاستراتيجية الدفاعية وبناء الدولة والشراكة المتوازنة
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