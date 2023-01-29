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باسيل: في حال فشل المسعى الاول والثاني واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مبدأ الخسارة والربح

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:20
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باسيل: المنظومة بتعرف منيح مين بدّها رئيس جمهورية، ونحنا منعرف منيح مين بيمثّلها وبيشبهها، ومن حقّنا واقلّ واجباتنا اننا نرفضه. واذا رفضناه ما منكون عم نعرقل انتخاب رئيس، منكون عم نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة
lebanon 24
29/01/2023 16:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
29/01/2023 16:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: مواصفات باسيل لرئاسة الجمهورية على غرار اقرأ تفرح جرّب تحزن، وما يطرحه باسيل غير جدّي وهو يريد أن يصل إلى سدّة الرئاسة أو إيصال شخص يتحكم به و"ينصب" خيمة بجانبه في قصر بعبدا
lebanon 24
29/01/2023 16:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لست مُرشحاً لرئاسة الجمهورية و"الثنائي الشيعي" وقف وراء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إذ لا يمكنه أن يقوم بما قام به منفرداً ووحيداً
lebanon 24
29/01/2023 16:30:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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