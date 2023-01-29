باسيل: المنظومة بتعرف منيح مين بدّها رئيس جمهورية، ونحنا منعرف منيح مين بيمثّلها وبيشبهها، ومن حقّنا واقلّ واجباتنا اننا نرفضه. واذا رفضناه ما منكون عم نعرقل انتخاب رئيس، منكون عم نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة

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