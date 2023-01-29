Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: المنظومة بتعرف منيح مين بدّها رئيس جمهورية، ونحنا منعرف منيح مين بيمثّلها وبيشبهها، ومن حقّنا واقلّ واجباتنا اننا نرفضه. واذا رفضناه ما منكون عم نعرقل انتخاب رئيس، منكون عم نحفظ الجمهورية وموقع الرئاسة

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل من بكركي : لا حل الا بانتخاب رئيس للجمهورية وليس هناك من امكانية للانتخاب الا للتوافق وموقع رئاسة الجمهورية هو موقع لكل اللبنانيين "بس ما فيه حدا يتخطى فيه المكون المسيحي"
lebanon 24
29/01/2023 16:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: اقلّ حقوقنا نقول بدّنا "رئيس مستقبلو ما بيستحي من ماضيه"، متل ما بيقول البطريرك صفير، وبدنا رئيس ما نستحي نقول لأولادنا اننا أيّدناه ونقدر نشرح لهم انّو ايدناه بوطنيته وآدميّته ونَفَسو الاصلاحي والمؤسساتي والدستوري
lebanon 24
29/01/2023 16:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل بعد لقائه الراعي: ليس هناك من امكانية لانتخاب رئيس الا بالتوافق
lebanon 24
29/01/2023 16:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن الخليل بعد انتهاء اللقاء مع باسيل: عرضنا لانتخاب الرئاسة ومسار العمل الحكومي والاجتهادات المتعددة على كافة المستويات
lebanon 24
29/01/2023 16:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:22 | 2023-01-29
09:16 | 2023-01-29
08:56 | 2023-01-29
08:43 | 2023-01-29
08:28 | 2023-01-29
08:23 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website