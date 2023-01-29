فياض: أشعر بالاعتزاز لتمكّن لبنان من اجتذاب التحالف المتين المؤلف من أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وأعني هنا "توتال" و "إيني" و "قطر للطاقة"

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