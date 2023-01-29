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باسيل: أصبح مثبتاً لدى القضاء الاوروبي واللبناني ان رياض سلامة ارتكب جرائم مالية

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:33
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باسيل: حاكم المركزي هو حاكم البلد مالياً؛ وهو رئيس عصابة مثلما وصفه القضاء الفرنسي، مبيّض ومختلس اموال الدولة واللبنانيين، ملاحق من القضاء الأجنبي واللبناني، هارب من العدالة
lebanon 24
29/01/2023 16:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نواب من "لبنان القوي" تقدموا باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع "جرائم رياض سلامة"
lebanon 24
29/01/2023 16:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يحذر من تفجير الوضع: ألا ترون كيف يلعبون بالدولار والقضاء والناس؟.. وهذا ما قاله عن ترشحه للرئاسة
lebanon 24
29/01/2023 16:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ما يهمنا في ملف المرفأ هو متابعة التحقيق وندعو مجلس القضاء الأعلى لايجاد حل لمسألة التحقيقات
lebanon 24
29/01/2023 16:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
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