Advertisement

أخبار عاجلة

فياض: لبنان يتطلّع إلى شراكةٍ نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و 9 ونأمل أن تساهم الاستكشافات المستقبلية إطلاقِ عجلة التنمية الاقتصادية

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكعبي: دولة قطر موجودة لدعم لبنان دائماً والشراكة النفطية هي بابٌ من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في لبنان
lebanon 24
29/01/2023 16:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ائتلاف الشركات العاملة في البلوكين 4 و 9 سوف يسهم في دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في لبنان قُدماً وهو إستثمار طويل الأمد سوف تواكبه الدولة اللبنانية بحوكمة رشيدة وشفافية مطلقة
lebanon 24
29/01/2023 16:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: النزوح السوري أزمة كيانية طويلة الأمد وعلى المجتمع الدولي التوقف عن الضغط على لبنان
lebanon 24
29/01/2023 16:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ابو الغيط: لبنان يحظى بمكانة كبيرة في العالم العربي ونأمل أن يتجاوز الازمة الاقتصادية التي يمر بها والاصلاحات المطلوبة لم تعد خافية على أحد
lebanon 24
29/01/2023 16:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:22 | 2023-01-29
09:16 | 2023-01-29
08:56 | 2023-01-29
08:43 | 2023-01-29
08:28 | 2023-01-29
08:23 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website