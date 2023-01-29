وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من السراي الحكومي: سعداءٌ بالشركة النفطية في لبنان والاتفاقية التي جرى توقيعها اليوم مهمّة جداً لاسيما أنها جاءت في أعقاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

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