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الكعبي: دولة قطر موجودة لدعم لبنان دائماً والشراكة النفطية هي بابٌ من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في لبنان

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:38
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