الرئيس التنفيذي لـ"توتال إنيرجيز": شركتنا ساهمت في الوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل والذي حصل بدعم من الإدارة الأميركية وأيضاً من الإدارة الفرنسية ومن دولٍ عديدة

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