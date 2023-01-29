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الرئيس التنفيذي لـ"توتال إنيرجيز": شركتنا ساهمت في الوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل والذي حصل بدعم من الإدارة الأميركية وأيضاً من الإدارة الفرنسية ومن دولٍ عديدة

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:43
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