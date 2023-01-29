الرئيس التنفيذي لـ"توتال إنيرجيز": الشعب اللبناني توّاقٌ للتقدّم ونحن ملتزمون بالاستكشاف والتنقيب في البلوكات النفطيّة اللبنانية وهذا الأسبوع سنبدأ بالمسح الذي سينتهي منتصف السنة ليبتم البدء بالتنقيب أواخر العام الجاري

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