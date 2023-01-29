الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" للطاقة: التعاون مع "توتال" و "قطر للطاقة" هو أمرٌ رائع جداً وأتمنى التوفيق لكافة الأنشطة النفطية والبتروليّة في لبنان

Lebanon 24