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باسيل: متفاهمون مع الحزب على المقاومة، ولكن لا يكفي لأننا مختلفون على أولوية بناء الدولة، ولدينا علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة. تختلف الأولويات، ولكن لا يمكن أن يكون هناك اولوية تعلو على بناء الدولة

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:51
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باسيل: وحدة الطائفة الشيعية لا تقوم على حماية الفساد بل على مكافحة الفساد ويمكن أن يكون حزب الله متمسكاً برئيس مجلس النواب ولكن يمكننا أن نقول نحن والحزب ورئيس المجلس "stop" والسعي للخروج من النهج القائم
lebanon 24
29/01/2023 16:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحنا رغبنا بالتفاهم الوطني مع كل اللبنانيين مع المستقبل والاشتراكي وأمل والقوات والكتائب وغيرهم واكثر طرف تجاوب معنا هو حزب الله وأجرينا معه تفاهم قام على 3 ركائز وهي الاستراتيجية الدفاعية وبناء الدولة والشراكة المتوازنة
lebanon 24
29/01/2023 16:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بلال الحشيمي لـLBCI: نأمل في أن يكون هناك تسمية اليوم من قبل الوطني الحر ولكن نتمنى أيضا على المطارنة الموارنة دعوة القوى المسيحية للبقاء داخل مجلس النواب وانتخاب رئيس
lebanon 24
29/01/2023 16:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ويليام نون: يوم الخميس بعد جلسة مجلس النواب سيكون هناك وقفة للنواب الذي يدعمون قضية 4 آب ونطلب من كل من يريد الحقيقة ان يكون حاضرا ولكن هناك بعض النواب المتهمين والغير مرحّب بهم
lebanon 24
29/01/2023 16:33:22 Lebanon 24 Lebanon 24
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