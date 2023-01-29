باسيل: متفاهمون مع الحزب على المقاومة، ولكن لا يكفي لأننا مختلفون على أولوية بناء الدولة، ولدينا علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة. تختلف الأولويات، ولكن لا يمكن أن يكون هناك اولوية تعلو على بناء الدولة

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