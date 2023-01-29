Advertisement

أخبار عاجلة

نيويورك تايمز: الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع بأصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران

Lebanon 24
29-01-2023 | 07:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الإيرانية: أجبنا مرارا وتكرارا على اتهامات كييف التي لا أساس لها بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة
lebanon 24
29/01/2023 16:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب: المُحاولات مُستمرة للاستفادة من المساعدات التي تقدمها إيران للبنان علماً أن هناك عوائق أمام ذلك فضلاً عن انقسام سياسي داخلي في لبنان بشأن هذا الأمر
lebanon 24
29/01/2023 16:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ما قصة الطائرات التركيّة التي هبطت في إيران؟
lebanon 24
29/01/2023 16:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على إيران بسبب حقوق الإنسان والطائرات المسيرة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/01/2023 16:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:22 | 2023-01-29
09:16 | 2023-01-29
08:56 | 2023-01-29
08:43 | 2023-01-29
08:28 | 2023-01-29
08:23 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website