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وزير الاقتصاد الفرنسي للجزيرة: لن نسمح لبوتين أن يحقق أهدافه من وراء غزو أوكرانيا وقد جعل أوروبا أكثر وحدة

Lebanon 24
29-01-2023 | 08:23
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