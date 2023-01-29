Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية إيران: الهجوم بالمسيرات في أصفهان لن يؤثر على برنامجنا النووي

Lebanon 24
29-01-2023 | 08:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية بالبرلمان الإيراني: نبحث الهجوم الذي تعرضت له أصفهان تمهيدا لأخذ قرارات
lebanon 24
29/01/2023 21:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: ما حدث أمس في أصفهان يأتي في إطار محاولة أعداء إيران زعزعة الأمن والقوات الدفاعية أحبطت هذه المحاولة
lebanon 24
29/01/2023 21:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نشكر المساعي القطرية من أجل إعادة الأطراف إلى الاتفاق النووي
lebanon 24
29/01/2023 21:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: البرنامج النووي الإيراني تهديد للأمن الدولي
lebanon 24
29/01/2023 21:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:54 | 2023-01-29
14:37 | 2023-01-29
14:23 | 2023-01-29
13:04 | 2023-01-29
12:44 | 2023-01-29
12:35 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website