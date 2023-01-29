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مستشار الرئيس الأوكراني: استهداف مواقع في أصفهان له صلة مباشرة بالحرب في بلادنا
Lebanon 24
29-01-2023
|
09:22
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