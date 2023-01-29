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مراسل "لبنان 24": توقيف "ن.خ." على أثر حادثة "السي سويت" في الذوق وذلك بإشارة من القضاء و"خ.خ." موقوف بجونية لدى أمن الدولة وهو عسكري

Lebanon 24
29-01-2023 | 10:23
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