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قطع عدد من الشبان طريق ساحة النور لجهة سرايا طرابلس على مسرب واحد بالاطارات دون معرفة الاسباب لتعاد وتفتح لاحقاً امام السيارات

Lebanon 24
29-01-2023 | 10:54
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