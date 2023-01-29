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عمدة مدينة خاركيف الأوكرانيّة: اندلاع حريق وتسجيل أضرار جسيمة في مبنى سكني جراء هجوم تتعرض له المدينة
Lebanon 24
29-01-2023
|
16:28
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