Advertisement

أخبار عاجلة

"فايننشال تايمز" عن مسؤولين: الاتحاد الأوروبي يستكشف الخيارات القانونية لتصنيف حرس الثورة في لائحة "المنظمات الإرهابية"

Lebanon 24
29-01-2023 | 16:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يدين منع "طالبان" النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية
lebanon 24
30/01/2023 02:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
lebanon 24
30/01/2023 02:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تغريم "واتساب" لانتهاكه قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
30/01/2023 02:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر دبلوماسية لـ"رويترز": الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات عاشرة على روسيا تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل
lebanon 24
30/01/2023 02:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:10 | 2023-01-29
17:59 | 2023-01-29
17:17 | 2023-01-29
17:04 | 2023-01-29
17:00 | 2023-01-29
16:54 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website