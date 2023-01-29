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مسؤول في مدينة خاركيف الأوكرانيّة: صاروخ روسي من نوع S-300 استهدف مبنى سكنياً وسط المدينة وخدمات الطوارئ تعمل على تقييم الأضرار

Lebanon 24
29-01-2023 | 16:54
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